Sebrae-SP abre a Feira do Empreendedor 2025 nesta quarta-feira (15) em SP

Direto da redação, com informações da assessoria

O Sebrae-SP realiza nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, a abertura oficial da 14ª edição da Feira do Empreendedor, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina. A cerimônia acontece às 10h, na Praça de Convivência do São Paulo Expo, na capital paulista, em frente à entrada do Portão 5.

Gratuita e aberta ao público, a Feira do Empreendedor 2025 segue até o dia 18 de outubro, reunindo milhares de visitantes e expositores de todo o país. O evento tem como tema “Inteligência Empreendedora”, com o objetivo de fomentar negócios, promover networking e apresentar tendências e oportunidades do mercado.

Sete eixos temáticos e grandes nomes confirmados

Com mais de 50 mil metros quadrados de área, a feira é dividida em sete eixos temáticos:

Comece seu Negócio

Gerencie o seu Dinheiro

Inovação e Tecnologia

Marketing e Vendas

Comportamento Empreendedor

ESG – Impacto Social e Ambiental

Cidade Empreendedora

Entre os nomes confirmados estão Deborah Secco, Nath Finanças, Rodrigo Faro, Raony Phillips (criador da Marisa Maiô) e Carol Paiffer, que participam de palestras e painéis sobre inovação, marketing e gestão.

Apresentação do novo Sebrae Móvel

Logo após a cerimônia de abertura, o público conhecerá o novo modelo do Sebrae Móvel, um caminhão adaptado que leva atendimento e orientação gratuita a empreendedores em todo o Estado de São Paulo.

Ao todo, o Sebrae-SP contará com sete veículos truck percorrendo municípios paulistas, oferecendo consultorias e informações sobre gestão, finanças, marketing e formalização de empresas.

Serviço – Feira do Empreendedor 2025

📅 Data: 15 a 18 de outubro de 2025

⏰ Horário da abertura: 10h

📍 Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo (SP)

🎫 Entrada: Gratuita