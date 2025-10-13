Taboão Magnus é hexacampeão da Copa do Brasil de Futsal Feminino 2025

Direto da redação

O Taboão Magnus escreveu mais um capítulo histórico no futsal nacional. A equipe de Taboão da Serra conquistou neste domingo (12) o sexto título da Copa do Brasil de Futsal Feminino, após empatar em 2 a 2 com o Leoas da Serra (SC) no jogo de volta da final. O time paulista já havia vencido a primeira partida por 4 a 1, em Lages (SC), e ficou com o troféu pela vantagem no placar agregado.

Diante de sua torcida, no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, a equipe comandada pela técnica Cris Souza soube administrar a vantagem e confirmou a força do futsal taboanense no cenário nacional. O clima foi de festa do início ao fim, com a arquibancada tomada por torcedores que empurraram o time até o apito final.

Os gols do Taboão Magnus foram marcados por Luana, que teve atuação decisiva e encerrou a competição como artilheira isolada, com sete gols. A jogadora superou Vitória, do Leoas da Serra, e foi um dos grandes destaques do torneio.

Com números expressivos, o Taboão Magnus terminou o campeonato com o melhor ataque, somando 36 gols, e uma das defesas menos vazadas, com apenas 12 gols sofridos.

Após a partida, a equipe recebeu uma camiseta comemorativa pelo hexacampeonato das mãos de Felipe Joseph, representante da Penalty, em homenagem à trajetória vitoriosa do clube.

A Copa do Brasil de Futsal Feminino 2025 reuniu 14 clubes de vários estados, com 26 partidas e 141 gols marcados — uma média de 5,4 gols por jogo, mostrando o alto nível da competição.

Com a conquista, o Taboão Magnus reafirma sua posição como uma das maiores potências do futsal feminino brasileiro, e o nome de Taboão da Serra volta a brilhar no cenário esportivo nacional.