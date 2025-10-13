Secretaria da Educação se posiciona após furtos de bicicletas na Escola Estadual Lúcia de Castro Bueno

Direto da redação

Nos últimos dias, o Taboão em Foco mostrou que duas bicicletas foram furtadas dentro da Escola Estadual Lúcia de Castro Bueno, no bairro Parque Pinheiros, em Taboão da Serra — uma pertencente a um aluno do 3º ano e outra, elétrica, de um professor. O último furto, ocorrido na quinta-feira (9), foi flagrado pelas câmeras de segurança, que registraram o momento em que dois homens entram na unidade e retiram o veículo que estava preso à grade de uma janela.

As imagens do crime, que circulam nas redes sociais, aumentaram a preocupação entre alunos, professores e pais. Segundo relatos, a falta de funcionários responsáveis pelo controle de entrada e saída tem deixado o ambiente mais vulnerável.

Os furtos dentro da escola geraram preocupação entre a comunidade escolar, que cobra maior vigilância e presença de funcionários nas áreas de acesso. A direção orientou os pais a evitarem que os alunos cheguem fora do horário regular, como forma de reduzir riscos nas imediações.

Enquanto o chamamento de novos servidores não é concluído, pais e professores esperam medidas mais efetivas de segurança para evitar novos episódios.

Após a repercussão do caso, o Taboão em Foco procurou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para comentar o ocorrido. Em resposta enviada exclusivamente à reportagem, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Taboão da Serra lamentou os furtos e informou que as vítimas registraram boletim de ocorrência.

A pasta informou que o caso foi incluído no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) — iniciativa voltada à mediação de conflitos e ações preventivas nas escolas estaduais.

Além disso, destacou que está realizando um novo chamamento para preencher vagas de Agentes de Organização Escolar (AOEs), com previsão de conclusão em até 15 dias. Enquanto isso, a escola contará com vice-diretores, professores e equipe gestora para reforçar a segurança durante os horários de entrada, saída e intervalo.

“A Unidade Regional de Ensino (URE) de Taboão da Serra lamenta o ocorrido com o furto das bicicletas. As vítimas realizaram boletim de ocorrência e o caso foi inserido no Programa Conviva. A URE informa ainda que está realizando novo chamamento para preenchimento de vagas de AOEs. Durante este período, a escola conta com equipe composta por gerente de organização, vice-diretores e professores para acompanhar os estudantes”, informou a Secretaria em nota enviada ao Taboão em Foco.

A Secretaria ressaltou ainda que a escola possui câmeras de monitoramento e mantém parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para o acompanhamento das ocorrências e reforço na segurança das unidades escolares.