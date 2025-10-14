Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra se apresenta no CONISUD Revela Sudoeste em São Lourenço da Serra

Direto da redação

A Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra será uma das atrações da 2ª edição do CONISUD Revela Sudoeste, que acontecerá no dia 25 de outubro, na Praça 10 de Agosto, em São Lourenço da Serra. O evento busca valorizar a identidade cultural e as raízes regionais do Sudoeste Paulista, promovendo a integração entre os municípios da região.

A primeira edição do encontro ocorreu em 2024, em Embu das Artes, e a proposta é que, a cada ano, o evento seja realizado em uma das cidades do consórcio, mostrando o melhor que o Sudoeste Paulista tem a oferecer.

O CONISUD Revela Sudoeste contará com apresentações artísticas, artesanato local, produtores culturais, espaço gastronômico e empresas da região, fortalecendo o patrimônio imaterial e incentivando o desenvolvimento econômico da região.

A Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra deve subir ao palco por volta das 12h, levando o talento musical da cidade ao público do evento. A participação foi viabilizada pela Secretaria de Turismo, que também mediou a presença dos músicos no Revela SP, realizado em setembro deste ano.

“A Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra existe há quase 20 anos. Esses artistas devem ser valorizados como patrimônio imaterial da nossa cidade. A Secretaria de Turismo quer exaltar o trabalho de taboanenses que mostram o melhor que Taboão tem a oferecer em arte e cultura”, afirma o secretário Lucas Pereira da Silva.

O evento terá início às 9h e seguirá até às 19h, proporcionando ao público uma experiência cultural completa, com shows, gastronomia e exposição de produtos locais, fortalecendo o turismo e a economia da região.