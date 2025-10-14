Sementes do Amanhã abre vagas para educadores em Taboão da Serra

Por Samara Matos, com informações da diretoria

A ONG Sementes do Amanhã, referência em projetos sociais há quase duas décadas em Taboão da Serra, está com vagas abertas para educadores nas áreas de flauta, violino, teclado, canto, dança e violão. A oportunidade é destinada a profissionais MEI (Microempreendedor Individual), com alimentação no local e jornada de um dia por semana, das 9h às 17h30.

Mesmo atravessando um momento delicado, a instituição segue com suas atividades normalmente. O fundador, Diego Odakura, está temporariamente afastado para cuidar da saúde, após o falecimento de sua avó — figura importante em sua trajetória e na história da ONG.

De acordo com a equipe, todos os projetos continuam ativos, garantindo o atendimento às crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade com o mesmo compromisso e dedicação de sempre.

Os interessados em fazer parte da equipe e contribuir com o impacto social da organização devem enviar o currículo atualizado para o e-mail socialsementes@gmail.com.

Com sede em Taboão da Serra, a Sementes do Amanhã atua há quase 20 anos com foco na educação complementar, fortalecimento familiar e inclusão social, oferecendo oficinas, atividades culturais e acompanhamento social para a comunidade.

📍 Taboão da Serra – SP

📧 socialsementes@gmail.com

📱 (11) 95359-3287

🌐 @sementesdoamanha