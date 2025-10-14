Sercom Digital realiza mutirão com mais de 300 vagas para operador de telemarketing em Taboão da Serra

Direto da redação

A Sercom Digital, uma das maiores empresas de contact center da região, está com mais de 300 vagas abertas para operador(a) de telemarketing e convida moradores de Taboão da Serra e região para participarem do processo seletivo online.

As oportunidades são voltadas para pessoas com ou sem experiência, 1º emprego, PcD e profissionais 50+.

📌 Requisitos: ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

💰 Salário compatível com o mercado

🎁 Benefícios: Vale Alimentação ou Restaurante, Auxílio creche, Ônibus fretado, Day Off, Vale Transporte, Refeitório, Convênio Médico, programa de bem-estar e mais.

* Horários flexíveis

* Pertinho de você

* E oportunidade de crescimento

💻 Participe do processo seletivo online, de forma rápida e prática:

👉 Acesse o link na bio do perfil oficial @sercomoficial

📲 Envie uma mensagem para o WhatsApp oficial (11) 95637-0047

🚨 Processo seletivo online de segunda a sexta das 9h às 16h

📍 Rua José Mari, 80 – Taboão da Serra

A empresa está localizada em uma região de fácil acesso — próximo à estação de metrô Vila Sônia, Shopping Taboão, faculdades e universidades.