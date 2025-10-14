Sercom Digital realiza mutirão com mais de 300 vagas para operador de telemarketing em Taboão da Serra

Direto da redação
A Sercom Digital, uma das maiores empresas de contact center da região, está com mais de 300 vagas abertas para operador(a) de telemarketing e convida moradores de Taboão da Serra e região para participarem do processo seletivo online.
As oportunidades são voltadas para pessoas com ou sem experiência, 1º emprego, PcD e profissionais 50+.
📌 Requisitos: ter mais de 18 anos e ensino médio completo.
💰 Salário compatível com o mercado
🎁 Benefícios: Vale Alimentação ou Restaurante, Auxílio creche, Ônibus fretado, Day Off, Vale Transporte, Refeitório, Convênio Médico, programa de bem-estar e mais.
* Horários flexíveis
* Pertinho de você
* E oportunidade de crescimento
💻 Participe do processo seletivo online, de forma rápida e prática:
👉 Acesse o link na bio do perfil oficial @sercomoficial
📲 Envie uma mensagem para o WhatsApp oficial (11) 95637-0047
🚨 Processo seletivo online de segunda a sexta das 9h às 16h
📍 Rua José Mari, 80 – Taboão da Serra
A empresa está localizada em uma região de fácil acesso — próximo à estação de metrô Vila Sônia, Shopping Taboão, faculdades e universidades.