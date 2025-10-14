Etec de Embu das Artes abre processo seletivo para professor de Artes

Direto da redação

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Embu das Artes, vinculada ao Centro Paula Souza, abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de professor da área de Artes. A oportunidade é destinada ao ensino médio e técnico.

De acordo com o edital, os candidatos devem possuir graduação completa em nível superior. A remuneração é de R$ 22,47 por hora-aula, conforme o padrão I-A da escala salarial de docentes do Centro Paula Souza, de acordo com o número de aulas efetivamente ministradas.

As inscrições ficam abertas de 16 a 30 de outubro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Centro Paula Souza.

A seleção será feita em duas etapas: prova de títulos, com análise do memorial circunstanciado, e prova objetiva de caráter pedagógico.

O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de homologação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).