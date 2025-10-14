Governo de SP: casos suspeitos de metanol sobem para 2 em Embu das Artes; Taboão da Serra permanece com 1 em investigação

Por Samara Matos, na redação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), atualizou nesta segunda-feira (13/10) o balanço oficial sobre intoxicação por metanol no estado. Segundo os dados, o número de casos descartados chegou a 246, incluindo 57 novos casos descartados desde sexta-feira (10/10).

Na região, Embu das Artes passou de 1 para 2 casos suspeitos em 10 de outubro de 2025. Taboão da Serra mantém 1 caso em investigação e Itapecerica da Serra tem 1 caso confirmado, segundo o levantamento oficial do governo. O gabinete de crise estadual segue ativo para acompanhar os casos, coordenar ações de fiscalização e investigar a origem das bebidas adulteradas.

As amostras de sangue e outros materiais dos pacientes suspeitos são analisadas no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense da USP em Ribeirão Preto e no CIATox da Unicamp, usando cromatografia em fase gasosa, método que identifica com precisão metanol, etanol ou ácido fórmico.

Desde o início da crise, a força-tarefa vistoriou mais de 40 estabelecimentos, com 15 interdições cautelares, além de ações do Procon-SP, que visitou mais de mil bares e restaurantes em 92 cidades para orientar sobre a venda de bebidas seguras.

A população deve evitar consumir bebidas de procedência duvidosa e pode fazer denúncias pelo Disque Denúncia 181, pelo site www.webdenuncia.sp.gov.br, pelo Disque Procon 151 ou pelo site do Procon-SP, que possui atalho exclusivo para casos relacionados à intoxicação por metanol.

Resumo dos casos na região

Município Confirmados Descartados Investigados Taboão da Serra 0 0 1 Embu das Artes 0 0 2 Itapecerica da Serra 1 0 0

Dados atualizados em 13/10/2025 às 17h, segundo balanço oficial do Governo do Estado de São Paulo.