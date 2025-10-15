Inscrições abertas para a 2ª Caminhada da Família CMDCA em Embu das Artes

Direto da redação

As inscrições para a 2ª Caminhada da Família CMDCA já estão abertas em Embu das Artes e podem ser feitas até o dia 27 de outubro, de forma online e gratuita. O evento, que acontece no dia 1º de novembro, tem como objetivo estimular a convivência familiar, promover hábitos saudáveis e fortalecer os vínculos entre pais, filhos e comunidade.

Podem participar famílias com no mínimo duas e no máximo cinco pessoas, sendo obrigatório ter ao menos uma criança (de 0 a 11 anos) ou um adolescente (de 12 a 17 anos).

Com percurso de aproximadamente 2 quilômetros, a caminhada terá concentração às 9h no Coreto da Praça das Artes, no Centro, e seguirá até a Praça de Alimentação (antiga Praça da Lagoa), na Avenida Elias Yazbek. A largada está prevista para 9h30.

A atividade é organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

De acordo com a organização, todos os participantes receberão um kit com sacochila, camiseta e squeeze. A entrega será feita nos dias 30 e 31 de outubro, das 9h às 15h, e também no dia do evento, das 7h às 8h30, em frente ao Centro Cultural Mestre Assis do Embu. Para retirar o material, é necessário apresentar documento com foto e o ingresso emitido pelo Sympla (impresso ou digital).

Além da caminhada, o público poderá participar de atividades recreativas, serviços de saúde e ações de convivência comunitária. Segundo o CMDCA, o evento busca valorizar os momentos em família e incentivar práticas que fortalecem a proteção e o desenvolvimento infantil.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4785-3692.

Serviço

2ª Caminhada da Família CMDCA

📅 Data: 1º de novembro de 2025

📍 Concentração: 9h, no Coreto da Praça das Artes (Largo 21 de Abril, Centro, Embu das Artes)

🏁 Percurso: Praça das Artes até a Praça de Alimentação (Av. Elias Yazbek, 2087, Centro)

📝 Inscrições gratuitas até 27/10 — clique aqui para se inscrever

🎒 Entrega dos kits: 30 e 31/10, das 9h às 15h, e 1º/11, das 7h às 8h30, em frente ao Centro Cultural Mestre Assis do Embu

📞 Informações: (11) 4785-3692