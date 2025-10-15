Instituto Butantan abre inscrições para mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos

Direto da redação

O Instituto Butantan, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, está com inscrições abertas para o mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos, com início previsto para o primeiro semestre de 2026. As candidaturas podem ser enviadas até 5 de dezembro, às 23h59, pelo e-mail mpbio@butantan.gov.br. O curso é gratuito e voltado a profissionais com formação em ciências biomédicas, biológicas, farmacêuticas e áreas correlatas.

Com uma proposta diferenciada, o programa busca integrar a experiência dos pesquisadores do Butantan aos desafios do mercado de produtos biológicos. Os candidatos devem apresentar projetos de interesse biotecnológico que possam ser desenvolvidos no parque tecnológico do instituto ou na empresa onde atuam. A ideia é que o aluno traga um problema real do ambiente de trabalho e, junto aos professores, desenvolva um projeto que ofereça uma solução prática e aplicável.

O curso tem duração de até 36 meses e inclui aulas teóricas, atividades práticas, exame de qualificação e defesa de dissertação. As aulas acontecem quinzenalmente, às sextas-feiras (18h às 22h) e sábados (9h às 18h), facilitando a participação de profissionais em atividade.

Podem se inscrever candidatos que tenham ensino superior completo em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou, no caso de diplomas estrangeiros, com revalidação conforme a legislação vigente.

As linhas de pesquisa do programa abrangem temas como:

Bases moleculares e celulares da patogenicidade bacteriana;

Busca por possíveis drogas contra doenças parasitárias;

Resposta imune à infecção;

Desenvolvimento de vacinas bacterianas e virais;

Diagnóstico de doenças infecciosas.

O edital completo pode ser acessado no site do Instituto Butantan.