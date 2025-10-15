Ex-jogadora da Seleção Brasileira Formiga participa de bate-papo sobre a força do futebol de várzea no Sesc Campo Limpo

Por Samara Matos, na redação / Foto: Acervo Pessoal – retirado do Site SESC Campo Limpo

O Sesc Campo Limpo promove, na próxima quarta-feira, 22 de outubro, às 19h, o bate-papo “Cultura Varzeana e a Potência do Futebol Popular”, com participação da ex-jogadora da Seleção Brasileira Formiga, ao lado dos curadores da exposição Vozes da Várzea, Alberto Luiz e Diego Viñas. A conversa será mediada pelo monitor de esportes do Sesc, Jefferson John, e acontece na Tenda Praça, com entrada gratuita.

Durante o encontro, os convidados vão debater a transformação social por meio do esporte, destacando a importância do futebol de várzea como ferramenta de inclusão e identidade comunitária. A atividade integra a programação da exposição “Vozes da Várzea”, que celebra o legado cultural e as histórias de resistência ligadas aos campos de futebol amador das periferias paulistas.

Formiga, única atleta da história a disputar sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas, trará ao público um olhar inspirador sobre a representatividade feminina e o poder do esporte como agente de mudança social. Já Alberto Luiz e Diego Viñas compartilharão as experiências que resultaram na curadoria da exposição, reforçando o papel da várzea como expressão de pertencimento, cultura e coletividade.

Com 90 minutos de duração, a conversa promete unir memórias, vivências e reflexões sobre o futebol popular, ampliando o diálogo entre atletas, pesquisadores e a comunidade local.

📍 Serviço

Evento: Cultura Varzeana e a Potência do Futebol Popular

Data: 22 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Tenda Praça – Sesc Campo Limpo

Entrada: Gratuita

Duração: 90 minutos