Mulher é presa em Embu das Artes por homicídio e ocultação de cadáver

Direto da redação

Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira (14) em Embu das Artes, na região do Jardim Santo Antônio, após ter contra si um mandado de prisão pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A captura foi realizada pela Força Tática durante patrulhamento na região.

De acordo com a polícia, os agentes receberam informações do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) indicando que uma pessoa procurada pela Justiça estaria em uma residência no Jardim Santo Antônio. Ao chegar ao endereço, a equipe localizou a mulher do lado de fora do imóvel.

Após conferência, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, com validade até o ano de 2045. A suspeita foi imediatamente detida e encaminhada ao Distrito Policial , onde permanece à disposição da Justiça.