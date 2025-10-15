Golpista ‘Don Juan das Idosas’ é preso em Taboão da Serra

Direto da Redação – Taboão da Serra, 15 de outubro de 2025

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (15) em Taboão da Serra um homem acusado de aplicar “golpes do amor” em mulheres idosas em várias cidades do país. Vanderlei C. da S. é conhecido como ‘Don Juan das Idosas’ e estava na casa de uma das vítimas, com quem – segundo a Polícia – mantinha relacionamento.

“É uma investigação muito bem feita que se originou na Polícia Civil do Estado do Paraná, onde ele tinha mandado de prisão expedido. Após se tornar procurado por fazer diversas vítimas, onde ele subtraiu mais de 200 mil reais de uma vítima. […] Começamos a acompanhar e identificamos duas vítimas na nossa região. Ele encontra as vítimas em aplicativos de relacionamento”, afirma o delegado Márcio Fruet, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

O homem tem 50 anos e teria aplicado golpes em vários Estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo.

Um fato que chamou a atenção da polícia foram visitas que o acusado fazia a buffets, com a promessa de casamentos. Suas vítimas eram geralmente senhoras, que recebiam aposentadoria ou pensão por morte.