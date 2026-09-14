Trabalhadores dos Correios e da Caixa Econômica Federal continuam em greve por tempo indeterminado

Por Samara Matos, na redação

As greves dos trabalhadores dos Correios e da Caixa Econômica Federal continuam nesta segunda-feira (14) e podem afetar atendimentos presenciais e entregas em Taboão da Serra e cidades da região. As duas paralisações são realizadas por tempo indeterminado.

Na Caixa, os funcionários rejeitaram a última proposta apresentada pelo banco e decidiram manter a mobilização. Na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, que inclui Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Cotia, 68% dos participantes votaram contra a proposta.

O principal impasse envolve as regras de custeio do Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. A instituição informou que mantém o diálogo com as entidades sindicais em busca de um acordo.

Mesmo durante a greve, o aplicativo, o internet banking, os caixas eletrônicos e as casas lotéricas permanecem como alternativas para pagamentos, transferências, saques e outros serviços. A paralisação não altera o vencimento das contas.

Nos Correios, a greve nacional começou na sexta-feira (11), após as negociações da campanha salarial terminarem sem acordo. Segundo a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect), um dos principais pontos de divergência também é o plano de saúde dos trabalhadores.

Os Correios informaram que adotaram um plano de continuidade, com remanejamento de equipes e medidas logísticas para manter os serviços. No entanto, podem ocorrer atrasos nas entregas e alterações no atendimento de algumas unidades.

Até o momento, não há previsão oficial para o encerramento das duas paralisações. Antes de procurar uma agência, a orientação é verificar o funcionamento da unidade e utilizar os canais digitais disponíveis.

Com informações da Findect, Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Fenae e Correios.