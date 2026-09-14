Semana terá chuva e temperatura máxima de 22°C em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana será marcada por chuva, muitas nuvens e temperaturas baixas em Taboão da Serra. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 13°C e 22°C até sexta-feira (18).

Nesta segunda-feira (14), o tempo permanece chuvoso durante a manhã. À tarde, podem ocorrer aberturas de sol com pancadas de chuva. Para a noite, há previsão de temporal e trovoadas. A temperatura varia entre 13°C e 16°C.

Na terça-feira (15), o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o tempo fica nublado, mas sem chuva. A mínima será de 13°C e a máxima de 20°C.

Na quarta-feira (16) e na quinta-feira (17), não há previsão de chuva. Os dois dias terão sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas ficam entre 13°C e 18°C.

Na sexta-feira (18), a temperatura sobe e pode chegar aos 22°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de garoa e pancadas de chuva durante a noite. A mínima prevista é de 14°C.

Durante os períodos de chuva forte, a orientação é evitar áreas alagadas e não se abrigar embaixo de árvores. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.