Funcionários da prefeitura de Embu das Artes são presos por desvio de vacinas da gripe

Direto da redação, Band News

Nesta quarta-feira (25), dois funcionários da prefeitura de Embu das Artes, foram presos por desvio de vacinas contra gripe no município. Os suspeitos confessaram ter retirado indevidamente as vacinas de um posto médico. A suspeita é de que a dupla pretendia comercializar as doses.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram flagrados na abordagem a um carro. Durante a operação, os policiais avistaram, no interior do veículo, cerca de oito doses de um produto, que os agentes da Força Tática descobriram se tratar de vacinas contra a gripe H1N1.

Ainda segundo a PM, um dos acusados é gerente administrativo da UBS Jardim São Marcos. Ele e um funcionário terceirizado do posto estariam transportando os produtos para um local desconhecido.

Detidos em flagrante, os acusados vão responder pelo crime de peculato. O caso foi encaminhado para a Delegacia Central de Embu das Artes, onde será investigado.