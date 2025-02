Furto de cabos de energia prejudica semáforos no Largo do Taboão

Por Samara Matos, na redação

A mobilidade urbana de Taboão da Serra foi afetada nesta semana pelo furto de cabos de energia que alimentam os semáforos no Largo do Taboão. O crime prejudicou a sinalização semafórica, gerando transtornos no trânsito e aumentando os riscos de acidentes na região.

Equipes técnicas foram acionadas para realizar a manutenção e substituição dos cabos furtados. O processo envolveu a identificação do problema, isolamento da área para segurança, instalação de novos fios e testes para garantir o funcionamento adequado dos semáforos.

A Secretaria de Trânsito de Taboão da Serra informou que está reforçando a fiscalização e implementando novas estratégias para coibir os furtos de cabos, minimizando prejuízos à população e garantindo a segurança no trânsito.

A população pode contribuir denunciando atividades suspeitas pelos canais oficiais da prefeitura e autoridades competentes. O combate a esse tipo de crime é essencial para a manutenção da infraestrutura e segurança da cidad