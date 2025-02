Prefeitura de Taboão da Serra intensifica limpeza nos córregos do município

Direto da PMTS

Com o objetivo de prevenir que novas enchentes prejudiquem os moradores, a Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção, intensificou a operação de limpeza e desassoreamentos dos córregos que cortam o município.

O serviço foi iniciado no dia 10 (segunda-feira) pelo córrego Pirajuçara, na região do bairro que leva o mesmo nome e seguiu para as proximidades da Vila Santa Luzia, no centro da cidade. Ainda nesta semana, a limpeza dos córregos segue para Piscinão do CSU, no Parque Pinheiros, para o Jardim Trianon (atrás da EMEBMachado de Assis) e pelo Jardim Leme. A previsão é de iniciar os trabalhos também no trecho de divisa entre o município de São Paulo (no Campo Limpo) e Taboão da Serra, próximo ao antigo Piscinão da Sharp.

Para o secretário da pasta, Johnatan Noventa, esse serviço deve ser realizado constantemente, uma vez que o acúmulo de lixos e entulhos descartados nos córregos prejudica a vazão e a circulação das águas. “Esse é um problema constante na nossa cidade e, infelizmente, o último transbordamento ocorreu pela falta desta manutenção”, conta. “Além da prevenção de enchentes, esta ação também contribui para a saúde, na redução dos vetores de doença, e para a qualidade de vida dos taboanenses, portanto, deve ser uma ação de todos. Nós realizamos as manutenções, mas a população pode colaborar, evitando os descartes nos córregos e na beira deles”, pediu Johnatan. “Para isso, a Prefeitura conta com a Operação Cata-Bagulho e com os Ecopontos espalhados por Taboão”, finaliza.