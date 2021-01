Futsal Feminino Taboão/ Magnus está na lista dos 10 melhores Clubes do Mundo

Por Samara Matos, na redação

Pelo segundo ano consecutivo a equipe Magnus Futsal feminino está na lista dos 10 melhores Clubes do Mundo, desta vez concorrendo somente entre clubes que trabalham com equipes femininas.

Nas redes sociais o Clube declara a alegria “Estamos entre os 10 melhores Clubes do Mundo. A Felicidade é imensa!!! Orgulho desse trabalho fantástico de todas as pessoas que contribuíram para esta conquista de estar entre os Melhores do Mundo ”. escreve.

Finalista da Supercopa e dois Grandes Títulos, o Bi Campeonato Paulista e o Bi da Copa do Brasil. Este é o balanço da temporada 2020 do Magnus Futsal Feminino Taboão, fato que rendeu ao time a indicações ao prêmio dos melhores do mundo promovido pelo site Futsal Planet, que conta com chancela da FIFA.

A premiação chega neste ano à sua 21º edição, com a votação reunindo profissionais e especialistas de futsal de diversos países.