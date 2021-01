Fuvest aplica 1ª fase do vestibular neste domingo (10)

Por Samara Matos, na redação

No próximo domingo (10) 130.525 estudantes realizam a prova da primeira fase da Fuvest para concorrer a uma das 8.242 vagas na universidade mais bem avaliada do país, a USP (Universidade de São Paulo). Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h, e o candidato só pode deixar a sala após as 16h

Neste ano, a prova terá 90 questões para serem respondidas em 5 horas. A lista de aprovados para a segunda fase e os locais da prova serão divulgados no dia 1º de fevereiro. As datas das provas da segunda fase são 21 e 22 de fevereiro.

Além de documento de identificação e caneta esferográfica azul, neste ano outro item não pode ser esquecido: a máscara de proteção, que será obrigatória na sala de aula. Neste ano os candidatos poderão levar ainda garrafa de água ou suco e alimentos leves, como barras de cereais e sanduíches naturais.