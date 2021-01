Previsão do tempo: Taboão e Embu tem risco de temporal e ventania nesta sexta-feira (8)

Direto da redação

Nesta sexta-feira (8) a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar no final da tarde temporais com forte ventania e potencial para alagamento, de acordo com previsão da Climatempo. O dia amanhece com longos períodos nublados onde o sol aparece em algumas oportunidades.

A temperatura continua subindo e a máxima prevista para esta sexta é de 29ºC mas uma frente fria que se aproxima do Estado deve derrubar a temperatura até o final de semana. A mínima prevista para este fim de semana é de 19ºC e máxima 28ºC. A previsão é que em todos os dias no fim da tarde tenho a famosa chuva de verão.