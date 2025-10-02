GCM de Taboão da Serra apresenta mascote Leão Léo para alunos da ETI Ana Mafalda

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra apresentou na segunda-feira (29) o Leão Léo, mascote oficial do programa Construindo o Amanhã. A estreia aconteceu na Escola de Tempo Integral (ETI) Prof. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho, no Parque São Joaquim, em uma manhã de integração e aprendizado.

As crianças receberam o mascote com entusiasmo: abraçaram, tiraram fotos e participaram de atividades na quadra da escola, que também contou com a apresentação de um coral formado pelos alunos.

Leão Léo é mascote da GCM

Criado pela Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, o Leão Léo é o símbolo do programa Construindo o Amanhã. O projeto tem como objetivo aproximar os alunos da rede municipal das ações da GCM, promovendo valores como cidadania, empatia, respeito e convivência em sociedade.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Luís Ledenis Peniche, o mascote reforça a mensagem de proximidade e prevenção.

“O Leão Léo mostra que a segurança pública também é feita com diálogo, carinho e construção de valores. Queremos que nossas crianças cresçam conscientes e preparadas para um futuro melhor”, disse.

Guardas destacam resultados do projeto

Os GCMs Gabriel Ferreira e Demétrio Lima, que atuam diretamente no programa, destacaram o impacto positivo entre os alunos.

Gabriel Ferreira afirmou que o projeto aborda civismo, prevenção de acidentes domésticos e combate à violência.

“As crianças que antes estavam distantes hoje nos veem como amigos. O mascote é mais uma ferramenta para plantar respeito e empatia desde cedo”, explicou.

Já Demétrio Lima ressaltou que o programa começou de forma piloto em três escolas e deve ser expandido:

“Foi um trabalho que alcançou excelentes resultados. Vamos seguir ampliando e melhorando ano a ano.”

O evento teve a presença do vereador Manoel Nezito, do comandante da GCM Almir Silva, do subcomandante Carlos Almeida, além de equipes da Ronda Escolar.