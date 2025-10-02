Governador Tarcísio de Freitas diz ao deputado Dr. Eduardo Nóbrega que obra do metrô Taboão deve começar em novembro

Direto da Redação – com informações da assessoria do deputado

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega esteve nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, no Palácio dos Bandeirantes e recebeu do governador Tarcísio de Freitas a confirmação oficial de que as escavações para a chegada da Linha 4-Amarela do Metrô a Taboão da Serra devem iniciar em novembro.

“Depois de mais de 20 anos de espera, o sonho de Taboão da Serra começa a se tornar realidade. O aditivo já foi assinado, a obra está contratada e agora em novembro teremos o início das escavações. É um marco que vai transformar a vida da nossa população”, afirmou o deputado.

A expansão prevê cerca de 3,3 km de túneis, a construção de duas novas estações e investimentos de aproximadamente R$ 4 bilhões.

“Aditivo assinado, obra contratada. E agora em novembro a gente começa a fazer a primeira escavação para levar o metrô até Taboão da Serra. Vai fazer uma diferença enorme, garantindo menor tempo de viagem, mais tempo do pai de família em casa, mais conforto. Tenho certeza que vai ser muito bom para Taboão da Serra. É a primeira cidade da região metropolitana a ter metrô”, diz Tarcísio de Freitas.

O deputado não poupou elogios. “O governador Tarcísio tem feito investimentos bilionários na nossa região, algo inédito nas últimas duas décadas. Eu digo sempre na Assembleia e repito hoje: sou tarcisista e estarei ao lado dele em todas as conquistas para o nosso povo”, completou.