loader-image
temperature icon 19°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Polícia Militar Ambiental apreende filhotes de papagaio em Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Direto da redação 

A Polícia Militar Ambiental apreendeu dois filhotes de papagaio durante patrulhamento na Avenida Balbina Rodrigues de Borba, em Taboão da Serra, nesta semana. Os animais estavam sendo transportados em um veículo sem documentação legal, caracterizando crime de tráfico de animais silvestres.

O responsável pelo transporte foi detido e os filhotes encaminhados para os procedimentos legais de preservação da fauna. A ação faz parte das operações da PM Ambiental voltadas ao combate a crimes ambientais e proteção da vida silvestre no estado de São Paulo.

A Polícia Militar Ambiental reforça que denúncias de crimes contra a fauna podem ser feitas pelo telefone 190, garantindo sigilo e agilidade no atendimento.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.