Polícia Militar Ambiental apreende filhotes de papagaio em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar Ambiental apreendeu dois filhotes de papagaio durante patrulhamento na Avenida Balbina Rodrigues de Borba, em Taboão da Serra, nesta semana. Os animais estavam sendo transportados em um veículo sem documentação legal, caracterizando crime de tráfico de animais silvestres.

O responsável pelo transporte foi detido e os filhotes encaminhados para os procedimentos legais de preservação da fauna. A ação faz parte das operações da PM Ambiental voltadas ao combate a crimes ambientais e proteção da vida silvestre no estado de São Paulo.

A Polícia Militar Ambiental reforça que denúncias de crimes contra a fauna podem ser feitas pelo telefone 190, garantindo sigilo e agilidade no atendimento.