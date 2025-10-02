Distribuidora de bebidas em Embu das Artes é alvo da PF por suspeita de venda de álcool adulterado com metanol

Direto da redação

A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura realizaram na manhã desta quinta-feira (2) uma operação em uma distribuidora de bebidas em Embu das Artes, suspeita de comercializar garrafas de álcool destilado adulterado com metanol, substância altamente tóxica.

O depósito, descrito como um atacadão, foi alvo da primeira ação da PF em São Paulo desde a abertura do inquérito determinado pelo Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para investigar os casos recentes de intoxicação por metanol no país.

Durante a operação, diversas garrafas foram apreendidas e amostras encaminhadas a laboratórios especializados. Equipes da PF também verificaram notas fiscais e a cadeia de fornecimento, com o objetivo de identificar toda a produção e distribuição das bebidas até o ponto de venda.

O gerente da distribuidora negou irregularidades, afirmou que a empresa compra do mesmo fornecedor há mais de oito anos e disse que está colaborando com as investigações.

Casos de intoxicação no Brasil

Segundo o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional), até quarta-feira (1º) o Brasil registrou 43 notificações de intoxicação por metanol, sendo 39 em São Paulo — com 10 casos confirmados e 29 em investigação — e quatro em Pernambuco. Uma morte foi confirmada no estado paulista, enquanto outras sete estão sob análise. Um caso suspeito também é investigado em Itapecerica da Serra.

O Ministério da Saúde emitiu alerta nacional e orienta que qualquer pessoa que apresente sintomas após consumir bebidas alcoólicas — como tontura, dor abdominal, confusão mental e alterações visuais — procure atendimento médico imediatamente.

A operação reforça o combate a crimes contra a saúde pública e a venda de bebidas adulteradas, protegendo consumidores e fortalecendo a fiscalização em São Paulo.