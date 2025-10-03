Taboão da Serra realiza Parada LGBT+ com Cidadania neste domingo (5)

Direto da redação

No próximo domingo (5), Taboão da Serra será palco da 1ª edição do Festival com Cidadania, evento promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania em apoio à 4ª Parada do Orgulho LGBT+ da cidade. A festa será realizada no estacionamento do Parque das Hortênsias, espaço escolhido não apenas como ponto de convivência, mas também para valorizar uma das áreas verdes mais importantes do município.

Com o tema “Orgulho! Por direitos e cidadania LGBTQIAPN+ da juventude à velhice”, o festival reúne cultura, arte e serviços públicos. A programação contará com apresentações de música, dança, poesia, artes plásticas e performances, além de atendimentos como orientação jurídica e serviços para retificação de nome.

Entre as atrações confirmadas estão a drag queen Agua Quent, Priscila Beatrice (cover da cantora americana Rihanna), Kalef Castro, Quixote e Ynã, Rudha, Sonore, Zazá, Ludmilla Cover, Grandeze, além de DJs como Julinho 019, Bad Gaybe e Jeffe, entre outros artistas locais e convidados.

Esta é a primeira edição organizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com os coletivos Em Frente e Semearmente, contemplados pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Para o secretário de Direitos Humanos, Professor Moreira, a realização do festival marca uma nova etapa para a cidade.

“Com a criação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, não haverá mais espaço para preconceito ou discriminação em nossa cidade. O apoio institucional é a força que faltava para dar ao evento a visibilidade que sempre mereceu. Estamos aqui para garantir que todo cidadão taboanense, independentemente de sua orientação sexual, cor ou religião, tenha assegurado o direito pleno à cidadania”, afirmou o secretário.

O festival também pretende chamar a atenção para a preservação ambiental e para os desafios das mudanças climáticas.

Serviço

1ª Festividade com Cidadania e 4ª Parada LGBT+

Data: 05 de outubro de 2025

Horário: das 12h às 20h

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias — Praça Miguel Ortega, 500, Pq. Assunção





