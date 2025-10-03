Ferro-velho irregular é fechado em Taboão da Serra durante Operação “Por Um Fio”

Direto da redação

Um ferro-velho que operava irregularmente em um terreno público foi fechado nesta quarta-feira (1º) em Taboão da Serra, no Jardim Record. A ação integra a terceira fase da Operação Por Um Fio, realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a Prefeitura, o local acumulava grande quantidade de materiais e lixo, oferecendo risco à saúde dos moradores e comprometendo a segurança da região. Além de ocupar irregularmente uma área pública, o comércio não tinha autorização para funcionar.

A Operação Por Um Fio foi criada para combater o furto e a receptação de cabos de energia e telefonia, crimes que prejudicam diretamente o funcionamento de escolas, unidades de saúde e até semáforos. Para isso, a força-tarefa realiza vistorias em ferros-velhos e estabelecimentos suspeitos de receptação.

Histórico da operação

Desde julho, a ação já fechou estabelecimentos e apreendeu materiais de alto valor:

15 de julho: 300 kg de cobre foram apreendidos, três pessoas levadas ao 2º DP e uma moto roubada recuperada.

8 de setembro: dois homens foram presos em flagrante por receptação e furto; além disso, a GCM apreendeu 13 kg de fios de cobre e equipamentos avaliados em até R$ 20 mil.

Com mais uma fase concluída, a operação segue em andamento e deve realizar novas fiscalizações nos próximos meses em Taboão da Serra.