Fim de semana terá temperaturas de até 31°C chuva na sexta e sábado e sol no domingo

Direto da redação

O primeiro fim de semana de outubro em Taboão da Serra será marcado por dias de chuva intercalados com sol. Segundo a previsão do tempo, a sexta-feira (3) e o sábado (4) terão instabilidade, enquanto o domingo (5) será de céu aberto, ideal para passeios ao ar livre.

Na sexta-feira (3), o sol aparece entre muitas nuvens, mas a partir da tarde há previsão de pancadas de chuva, que se intensificam à noite. As temperaturas ficam entre 17°C e 30°C, e a umidade do ar varia de 42% a 91%.

O sábado (4) mantém o clima instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva durante a manhã e à noite. A mínima prevista é de 17°C e a máxima de 28°C, com umidade entre 43% e 90%.

Já o domingo (5) terá sol predominante durante todo o dia, poucas nuvens à tarde e noite estrelada. As temperaturas oscilam entre 18°C e 31°C, sem previsão de chuva, e a umidade do ar deve variar de 33% a 78%.

A população deve se preparar para os dias instáveis e aproveitar o domingo para atividades ao ar livre, passeios em família e lazer, já que será o dia mais firme do fim de semana.