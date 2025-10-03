Mulher dá à luz dentro de viatura da GCM em Itapecerica da Serra

Direto da redação / Foto: Band.com

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (1º), no bairro Valo Velho, e mobilizou agentes que estavam em patrulhamento de rotina.

De acordo com a corporação, a equipe prestava apoio ao trânsito quando um veículo branco se aproximou pedindo ajuda. Dentro dele estavam o marido da gestante, Fernando, e a mulher em trabalho de parto. Diante da urgência, os GCMs Ricardo Ladeia e Francisley Miranda colocaram o casal na viatura e iniciaram o deslocamento em direção a um hospital da região.

Durante o trajeto, porém, a bebê nasceu dentro da viatura. Enquanto um dos agentes conduzia o veículo, o outro auxiliava a mãe no banco de trás. A criança, uma menina chamada Eloisa, veio ao mundo saudável com o apoio dos guardas.

Logo após o parto, mãe e filha foram levadas ao hospital, onde receberam atendimento médico. Segundo a Prefeitura de Itapecerica da Serra, ambas passam bem.