Gerente de posto de gasolina é baleada na Avenida Taboão da Serra

Direto da redação

Uma mulher foi baleada no fim da tarde desta sexta-feira (3) na Avenida Taboão da Serra, próximo ao bairro Jardim São Judas, em Taboão da Serra. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência e isolaram a área.

Segundo apurado pelo Taboão em Foco, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local por volta das 16h20. O garupa desceu, usando capacete, e efetuou disparos que atingiram a vítima à queima-roupa. Após os disparos, os suspeitos fugiram em direção ao centro da cidade.

A mulher, identificada como gerente do posto 1000, foi socorrida ao Hospital Geral do Pirajussara (HGP). O estado de saúde dela ainda não foi divulgado oficialmente.

Há suspeita de que o crime possa ter sido cometido pelo ex-marido da vítima, segundo investigações preliminares. A polícia realizou buscas em um endereço no Jardim Mafalda, mas o suspeito ainda não foi localizado.

O caso será investigado pela Delegacia Central de Taboão da Serra, e novas informações devem ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.