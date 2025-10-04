Tabuca Juniors e projeto “Marque esse Gol” oferecem mamografias gratuitas em Taboão da Serra

Direto da redação

O Tabuca Juniors, tradicional clube de futsal de Taboão da Serra, será parceiro do projeto “Marque esse Gol” em uma ação especial de mamografias gratuitas no próximo sábado, 11 de setembro de 2025. A atividade acontece no CIE Pietra Medeiros, no Jardim Monte Alegre, e faz parte das mobilizações do Outubro Rosa.

Durante todo o dia, uma carreta ficará estacionada em frente ao ginásio oferecendo exames de forma gratuita às mulheres da cidade e região. A iniciativa também tem apoio da Mundo do Futsal, DNI Sports e Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Como se inscrever

As interessadas devem preencher o formulário disponível no site Marque Esse Gol. O cadastro não garante a vaga de imediato. As contempladas serão contatadas por WhatsApp ou ligação para escolher o horário de atendimento.

Parceria pelo segundo ano

Em 2025, o projeto completa 10 anos de atuação e já realizou mais de 15 mil exames gratuitos no Brasil. Este é o segundo ano consecutivo em que o Tabuca Juniors se une ao Marque esse Gol para mobilizar a população taboanense em prol da saúde da mulher.

Criado com o lema de “salvar vidas por meio do futebol e do futsal”, o projeto alia esporte e saúde, além de proporcionar experiências únicas a mulheres em tratamento contra o câncer de mama, aproximando-as de seus clubes do coração.

Projeto nacional de prevenção

O Marque esse Gol já percorreu estádios e ginásios de diversas cidades brasileiras, ampliando a visibilidade do Outubro Rosa. Desde 2016, conta com a Federação Paulista de Futebol como investidora social, o que possibilitou a expansão das ações.

Outro diferencial está no time de voluntárias: todas são mulheres que já enfrentaram o câncer de mama, oferecendo atendimento humano e empático.

Serviço

📌 Campanha Marque Esse Gol – Mamografia Gratuita

📅 Data: 11 de setembro de 2025 (sábado)

📍 Local: CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434 – Jardim Monte Alegre, Taboão da Serra

📝 Inscrições: marqueessegol.com.br/inscreva-se