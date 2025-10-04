Sebrae Delas abre inscrições para curso gratuito de Jornada Financeira em Embu das Artes

Direto da redação

O Sebrae, em parceria com a Secretaria da Mulher de Embu das Artes, está com inscrições abertas até o dia 17 de outubro para o curso gratuito Jornada Financeira para mulheres empreendedoras, oferecido pelo programa Sebrae Delas Mulher de Negócios.

A capacitação é voltada exclusivamente para mulheres que possuem CNPJ ativo e desejam aprender a organizar melhor as finanças dos seus negócios para obter mais resultados.

Aulas presenciais

As aulas acontecerão de forma presencial na Secretaria da Mulher de Embu das Artes, localizada na Rua Dona Bernardina, 37, no Jardim Arabutan.

A programação será realizada em três encontros, nos dias 22 e 29 de outubro e 5 de novembro, sempre das 18h às 22h.

Inscrições

O curso é 100% gratuito, mas as vagas são limitadas. As interessadas devem se inscrever até 17 de outubro pelo formulário elaborado pelo Sebrae.

Serviço

📌 Curso Jornada Financeira – Sebrae Delas

📅 Inscrições: até 17 de outubro

👩‍💼 Público: mulheres empreendedoras com CNPJ ativo

📍 Local: Secretaria da Mulher de Embu das Artes – Rua Dona Bernardina, 37, Jardim Arabutan

🗓 Datas: 22 e 29 de outubro e 5 de novembro, das 18h às 22h

📝 Inscrições: formulário do Sebrae