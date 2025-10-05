Gerente de posto baleada sobrevive e polícia faz buscas pelo ex-companheiro

Direto da redação

Uma mulher de 29 anos, gerente de um posto de combustíveis, sobreviveu após ser baleada pelo ex-companheiro na tarde desta sexta-feira (3), na Avenida Taboão da Serra. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 1º Distrito Policial.

De acordo com a investigação, o suspeito chegou ao local na garupa de uma motocicleta. Ao descer do veículo, ele caminhou até o caixa onde a vítima trabalhava e efetuou um disparo à queima-roupa, atingindo a mulher na nuca. Após o tiro, o homem fugiu a pé e não foi localizado.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram na identificação do autor, que está foragido. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Geral do Pirajussara, onde permanece internada, consciente e estável.

Durante o registro da ocorrência, um motorista de aplicativo procurou a delegacia e relatou ter transportado o suspeito momentos antes do crime. Ele contou que deixou o passageiro próximo ao posto e, instantes depois, foi informado de que uma mulher havia sido baleada no mesmo local.

O depoimento foi considerado importante pela Polícia Civil, que o usou para confirmar a trajetória do suspeito até o local do crime.

Equipes do 1º Distrito Policial e da Guarda Civil Municipal realizaram buscas na residência do ex-companheiro, mas ele não foi encontrado. Familiares informaram que o homem não retornou para casa.

A mulher já havia registrado boletins de ocorrência por violência doméstica contra o mesmo suspeito. O delegado determinou a apreensão das imagens de segurança e o prosseguimento das diligências.

O caso segue sendo investigado em Taboão da Serra.