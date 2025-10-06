Semana começa com calor de 32°C e terá virada no tempo com chuva e mínima de 13°C

Direto da redação

A semana será marcada por mudanças bruscas no tempo em Taboão da Serra, começando com calor e sol forte e terminando com chuva, trovoadas e queda nas temperaturas.

Segunda-feira (6): calor e tempo seco

Nesta segunda-feira (6), o sol predomina em Taboão da Serra, mas com aumento de nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 18°C e 32°C, e não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar pode cair para 33% durante a tarde, exigindo atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, especialmente para crianças e idosos.

Terça-feira (7): mudança no tempo

A partir de terça-feira (7), o cenário muda. O dia começa com muitas nuvens e a noite será chuvosa, com 92% de probabilidade de precipitação.

As temperaturas diminuem, variando entre 13°C e 22°C.

Quarta (8) e quinta-feira (9): chuva e frio

Na quarta (8) e quinta-feira (9), o tempo segue instável, com chuva durante todo o dia e à noite.

As temperaturas ficam amenas, entre 13°C e 17°C, e a umidade do ar permanece alta, com índices acima de 90%.

Na quinta-feira, pode chover até 17,4 mm ao longo do dia, segundo as previsões meteorológicas.

Sexta-feira (10): chuva e trovoadas

Na sexta-feira (10), o tempo segue instável, com chuva e trovoadas pela manhã e possibilidade de temporais à tarde.

À noite, o tempo melhora gradualmente e a chuva perd