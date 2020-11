GCM de Taboão da Serra ganha drone e novos armamentos

Por Victor Simões, da PMTS / Foto: Daniel Borges

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra ganhou um drone e novos armamentos, adquiridos por meio de uma verba federal. Antes de utilizar os equipamentos, os agentes que atuam nas ruas da cidade deverão ser aprovados em um curso preparatório.

Foram entregues à GCM oito carabinas Taurus do modelo CTT 40 e sete espingardas calibre 12, além do drone, que será utilizado no monitoramento de situações específicas, como ocupações irregulares de terrenos e eventos de grande porte que desrespeitem normas de segurança.

Além dos novos armamentos, a segurança pública de Taboão da Serra tem recebido diversos investimentos recentemente. O efetivo da GCM foi ampliado e hoje conta com 259 guardas, doze motocicletas foram adquiridas para uso dos agentes e câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos da cidade para identificar veículos roubados ou utilizados na prática de crimes.