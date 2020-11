Candidato a vereador em Taboão da Serra, Bombeiro Rosival morre aos 64 anos

Direto da redação

Morreu neste domingo (8) o candidato a vereador em Taboão da Serra pelo PSD, Rosival Pires do Nascimento, conhecido com Bombeiro Rosival. Ele tinha 64 anos e estava internado há três semanas devido a complicações do novo coronavírus.

Rosival era 2º Tenente da Reserva do Corpo de Bombeiros, homenageado com a Medalha de Prata após 26 anos de serviço ativo. Na Prefeitura de Taboão da Serra, foi Subcomandante da Guarda Municipal.

Na Associação Amigos de Bairro do Jardim Vila Sônia participou ativamente por dezoito anos de diversas de ações comunitárias como Campanha do Alimento e Agasalho, luta por melhorias no sistema de água, esgoto, iluminação pública, entre outros, sendo presidente por quatro mandatos.