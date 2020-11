Novembro Azul: estação Campo Limpo do Metrô promove testes rápidos de DSTs de graça

Direto da Redação

Passageiros dos transportes metropolitanos de São Paulo vão contar com uma programação especial e gratuita até o dia 30 em virtude do Novembro Azul, mês da campanha de prevenção do câncer de próstata. CPTM, EMTU e Metrô, empresas ligadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) vão oferecer atendimento psicológico e testes de prevenção, como é o caso da estação Campo Limpo do Metrô, que recebe linhas de ônibus de Taboão, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

A linha 5-Lilás vai receber agentes de saúde da UVIS Campo Limpo para realizar testes rápidos de DSTs (Doenças sexualmente transmissíveis) como HIV, sífilis e hepatites. A ação tem o propósito de estimular a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.

Veja onde você poderá encontrar mais ações do Novembro Azul

ViaQuatro e ViaMobilidade

Além da ação na estação Campo Limpo, autocuidado e prevenção são temas de exposição na estação Luz, da Linha 4-Amarela. A mostra “Novembro Azul – Seja herói da sua saúde” traz 20 painéis que esclarecem o tema de forma didática. Vídeos com mensagens de incentivo à prevenção também são exibidos nos monitores dos trens e estações.

Metrô

Na estação Tatuapé, da Linha 3-Vermelha, o Centro de Referência do Idoso dará auxílio aos passageiros sobre a prevenção do câncer de próstata. Durante a ação, os colaboradores da estação estarão com laços azuis nos uniformes.

CPTM

Na próxima quarta-feira (11), a estação Vila Aurora, da Linha 7-Rubi, ganhará decoração temática em apoio ao mês de conscientização do câncer de próstata. Além de enfeites nas catracas, também serão entregues aos passageiros folders informativos sobre o tratamento e prevenção da doença. Os colaboradores vão vestir camisetas azuis com o logo da campanha.

A ação de conscientização para a prevenção do câncer e alerta aos sintomas continuará na estação Mauá, da Linha 10-Turquesa, no dia 13.

EMTU

No Terminal Metropolitano de Santo André, psicólogos do Núcleo e Pesquisa em Sociopsicodrama (NEPSAR) vão conversar com os passageiros sobre a necessidade do autocuidado e como isso afeta a vida da pessoa e daqueles que estão ao redor. A orientação será nesta terça-feira (10).

Além disso, no Terminal Metropolitano de São Mateus, agentes de saúde vão falar sobre a prevenção da doença, medir a pressão arterial e o índice de glicemia de quem passar por lá. O evento é uma parceria com o Centro de Atenção Psicossocial de São Mateus (CAPS). A ação conta com apresentações musicais e interações com artistas de circo.

Por que é importante a prevenção?

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em pessoas do sexo masculino no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata deve ser diagnosticado em mais de 65 mil homens, apenas em 2020.

A idade é um fator de risco para a doença, já que a incidência e mortalidade aumentam consideravelmente após os 50 anos. Além disso, excesso de gordura corporal e fatores hereditários podem contribuir para o desenvolvimento da doença.

Serviço

ViaQuatro e ViaMobilidade

Ação: Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites

Local: Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás

Data: 13/11

Horário: 10h às 15h

Ação: Exposição “Novembro Azul – Seja herói da sua saúde”

Local: Estação Luz, da Linha 4-Amarela

Data: até 30/11

Metrô

Ação: Auxílio para a prevenção da doença e distribuição de laços azuis

Local: Estação Tatuapé, da Linha 3-Vermelha

Data: 12/11

Horário: 11h às 14h