Direto da redação

O Clube Atlético Taboão da Serra (Cats) se despediu nesta quarta-feira (11) do Campeonato Paulista de Futebol Feminino com mais uma goleada sofrida contra a equipe do Palmeiras, 16 a zero. Apesar do placar adverso, a equipe taboanense foi surpreendida nos vestiários pela equipe adversária.

Cada jogadora do Cats recebeu um par de chuteiras da Puma, uma camisa do Palmeiras e livro contando a história do time. O jogo aconteceu em Vinhedo, interior de São Paulo.