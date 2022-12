GCM de Taboão da Serra implanta patrulhamento áereo com drone

Direto da redação

A segurança da população é uma das prioridades da Prefeitura de Taboão da Serra. Por isto, a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SDS) está ampliando as possibilidades de patrulhamento. Um exemplo é a implantação do patrulhamento aéreo com uso de drone, cujo o aparelho é operado pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Nos dias 16 e 17/12, a GCM de Taboão da Serra realizou uma ação de patrulhamento aéreo na região do Pirajuçara. Com o auxílio das imagens aéreas obtidas através do drone, os guardas visualizaram e acompanharam em tempo real uma moto que trafegava em alta velocidade na Estrada Kizaemon Takeuti, próximo ao Poupatempo. Além do excesso de velocidade, o motociclista não respeitou as sinalizações, avançou o sinal vermelho e colocou em risco a vida de outros motoristas e pedestres.

“Através da operação com drone foi possível verificar o local onde o condutor estacionou a moto e, de imediato, foram acionadas as equipes de rua, que efetuaram a abordagem ao suspeito e foram tomadas as medidas administrativas”, informa o comandante da GCM de Taboão da Serra Nivaldo Menocci.

A secretária adjunta de Segurança, Eliana Gonçalves Ribeiro, afirma que a aeronave se tornou uma ferramenta imprescindível. “Com uso de drone podemos acompanhar em tempo real as ocorrências, fazer o monitoramento de áreas em operações visualizando os posicionamentos com maior precisão e, assim, empregar a melhor estratégia para a situação”, declara.

Segundo o prefeito Aprígio, Segurança Pública é realizada com investimentos. “Investir na GCM de Taboão da Serra é uma das principais formas de fazer Segurança Pública. Por isto, ampliamos a frota com a aquisição de novas viaturas, reformamos as bases de segurança, inclusive estamos construindo uma nova base no Pirajuçara, além de ampliar o sistema de videomonitoramento e comprar equipamentos como drone e armas, que possibilitam aos GCMs combater e inibir ações criminosas”, ressalta.