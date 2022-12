Baixo efetivo da PM vai sobrecarregar trabalho da GCM de Taboão neste fim de ano

Direto da redação

A reclamação sobre a falta de policiamento nas ruas de Taboão da Serra é comum há muitos anos. Aliás, essa é uma das principais críticas apontadas nas reuniões dos Conseg’s do município.

Porém, autoridades municipais têm feito alerta de que o efetivo da Polícia Militar está muito aquém do necessário e vai sobrecarregar o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Em todo Taboão da Serra, a Polícia Militar tem apenas quatro viaturas rodando. E com as ‘saidinhas do fim de ano’ [liberdade de presos provisórios], a tendência é que aumentem as ocorrências e a GCM não tem capacidade de atender toda demanda”, diz um secretário, que pediu anonimato.

O Taboão em Foco encaminhou email a 36º Batalhão da PM questionando sobre o número de viaturas em operação em Taboão da Serra, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.