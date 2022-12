Senac Taboão da Serra divulga cursos livres e gratuitos para 2023

Da assessoria

O Senac Taboão da Serra abre inscrições para cursos livres, inéditos e gratuitos em 2023. Para quem deseja ter seu próprio negócio, esta é a chance de aprimorar ensinamentos técnicos e conhecer mais sobre empreendedorismo. Os requisitos exigidos são ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo.

Estarão à disposição dos interessados, oportunidades nas áreas de gastronomia, arquitetura, moda, artes, beleza e bem-estar, como: Colorimetria para Maquiadores, Cortes de Cabelos Crespos e Cacheados, Design de Barba, Fotografia Fine Art, Planejamento de Alimentos e Bebidas para Eventos e muitos outros que estão no Portal Senac.

A grade curricular inclui aulas práticas, a fim dos alunos desenvolverem as habilidades técnicas necessárias, e aulas teóricas. Além disso, o tema empreendedorismo é abordado em todos os cursos para preparar os alunos a terem seu próprio negócio.

Ana Cristina Celentano, gerente do Senac Taboão da Serra, explica que as oportunidades gratuitas focam na rápida preparação do estudante para o mercado de trabalho. “Os cursos são oportunidades para o aperfeiçoamento e a atuação profissional, preparando o aluno para o mercado de trabalho. Em nossas turmas, são trabalhadas habilidades que vão além da competência da técnica, como liderança, trabalho colaborativo, sustentabilidade e atuação empreendedora, todas por meio do Jeito Senac de Educar”, diz.

Para realizar a inscrição é preciso escolher o tema desejado no site do Senac Taboão da Serra e apresentar o RG e CPF originais no dia de fazer a matrícula.

Abaixo, as datas de início dos cursos livres:

Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda: 31 de janeiro de 2023

Design Biofílico: ambientes integrados à natureza: 11 de fevereiro de 2023

Técnico em Contabilidade: 6 de março de 2023

Design de Barba: 24 de abril de 2023

Maquiagem para Beleza Negra: 15 de maio de 2023

Colorimetria para Maquiadores: 31 de maio de 2023

Tranças Afro: técnicas e estilo: 5 de junho de 2023

Cortes de Cabelos Crespos e Cacheados: 3 de julho de 2023

Fotografia Fine Art: 15 de julho de 2023

Depilação Facial com Linha: 31 de julho de 2023

Serviço:

Senac Taboão da Serra

Endereço: Rua Salvador Branco de Andrade, 182, Jardim São Miguel – Taboão da Serra/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-taboao-da-serra