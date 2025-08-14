GCM prende suspeito de aplicar “golpe da maquininha” em Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (13), um homem de 24 anos, acusado de aplicar o conhecido “golpe da maquininha” contra um morador do Jardim Maria Rosa. O caso ocorreu por volta das 11h30 e terminou com a apreensão de três máquinas de cartão, dois celulares, R$ 53 em espécie e uma motocicleta com chassi adulterado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Janis Raul Valente, havia recebido pelo WhatsApp uma mensagem de suposto atendente de uma clínica onde havia feito exames, oferecendo a entrega do resultado mediante pagamento de taxa de R$ 6,99. Ao receber o “office boy” em seu local de trabalho, o marceneiro entregou o cartão para pagamento, mas, sem perceber, foram realizadas duas transações indevidas no valor total de R$ 1.030,90.

Após denúncia, equipes da ROMUCAM (Rondas Municipais com Motocicletas) localizaram o suspeito na Rua Francisco Pérez, no Jardim Monte Alegre. Na abordagem, foram encontradas as maquininhas e outros objetos utilizados no crime. A motocicleta utilizada na ação, uma Honda/CG 125 Fan KS, também foi apreendida por apresentar numeração de chassi suprimida.

O suspeito permaneceu em silêncio durante o interrogatório. A vítima reconheceu o autor informalmente, inclusive por imagens de câmeras de segurança.

O delegado decretou a prisão em flagrante pelos crimes de furto mediante fraude, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde foi instaurado inquérito para investigação.