Grande Repercussão: Morto após tentar roubar motorista em SP era de Taboão da Serra

Será enterrado na tarde desta quinta-feira (14), no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra (SP), Evando Clemente, de 35 anos, morto na última segunda-feira (11) após tentar assaltar um motorista na Avenida Roberto Marinho, Zona Sul de São Paulo. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais após ser registrado em vídeo por outro condutor.

Crime registrado em vídeo e amplamente divulgado

Nas imagens, Evando aparece em uma moto ao lado de um carro com a janela aberta. O vídeo mostra quando ele entra confronto com o motorista, que consegue tomar a arma e atira pelo menos três vezes.

O suspeito abandonou a moto e tentou fugir, mas foi atingido pelos disparos.

Socorro no Hospital do Campo Limpo

Baleado, Evando conseguiu fugir, mas depois deu entrada no Hospital do Campo Limpo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A SSP informou que a ocorrência foi registrada como roubo, legítima defesa e homicídio.