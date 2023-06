Governo Aprígio inaugura sede do Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis de Taboão da Serra nesta sexta-feira (16)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugura nesta sexta-feira, 16/06, às 11h, a sede do Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis (NUCPTT), na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 85, no Jardim Santo Onofre, atrás do Centro de Referência da Mulher. Com a ação, além ampliar a política de atendimento às pessoas LGBTQIAPN+, Taboão da Serra ganha um espaço exclusivo para acompanhar os munícipes em transição de gênero, com horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. Até então, os atendimentos aos pacientes eram realizados no Centro de Especialidades Médicas, no 1º e no 3º sábado do mês.

O NUCPTT é um serviço especializado para auxiliar os moradores em transição de gênero de forma segura e assistencial. O local oferece acolhimento com enfermagem, atendimentos com assistência social, endocrinologia, fonoaudiologia e ginecologia, além de assistência psiquiátrica e psicológica. O Núcleo conta com 120 munícipes cadastrados, dos quais 50 são atendidos com hormonioterapia. Bruna Soares, coordenadora do NUCPTT, destaca a importância do serviço.

“Vamos além da assistência, somos o cuidado antes, durante e depois. Realizamos encaminhamento para os processos cirúrgicos em conformidade com a Portaria 2.803/2013, do Ministério da Saúde, com profissionais humanizados, oferecendo as melhores tratativas para transformar essa etapa tranquila e segura, adequando corpo com a auto imagem de si mesmo. Nossas portas estão sempre abertas para acolher, pois através de um atendimento humanizado fidelizamos nosso usuários e fortalecemos vínculos”, explica.

Para ser acompanhado pelo NUCPTT, o munícipe de Taboão da Serra deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência e preencher a ficha de cadastro do Núcleo.

“Saúde e bem-estar é um direito de todos. Trabalhamos para que os cidadãos taboanenses tenham a integralidade dos cuidados com profissionais capacitados, e sejam respeitados e atendidos em suas necessidades”, afirma o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

“As políticas que estamos adotando em todas as áreas tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, a cidadania e tantos outros direitos estabelecidos pela Constituição Federal”, afirmou o prefeito Aprígio.

Serviço:

Inauguração da sede do Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis

(NUCPTT)

16/06, às 11h

Local:

Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 85, Jardim Panorama

De segunda a sexta-feira, das 07h às 17h

Telefone: (11) 4788-5626

nucleo.tt@ts.sp.gov.br