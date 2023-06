Parque Pinheiros e Vila Iasi recebem Ação no Seu Bairro esta semana em Taboão da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza esta semana uma nova edição do “Ação no Seu Bairro”, e beneficia moradores das regiões do Parque Pinheiros e Vila Iasi com serviços de zeladoria e saúde. Na sexta-feira, 16/06, os trabalhos serão intensificados e haverá avaliação bucal no Odontomóvel, entre a Avenida Campinas e a Rua Ribeirão Preto, cadastro para castração de cães e gatos , e muitos outros serviços.

De 12 a 16/06, a Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção (SEMA) promoverá ações de zeladoria nas seguintes vias: Estrada Benedito Cesário de Oliveira, Rua Rio Claro, Avenida Campinas, Rua Izaura da Silva Camargo, Rua José Lourenço de Moraes, Rua Henrique Moraes de Camargo, Rua do Miosótis, Rua Ernesto Rosa da Fonseca, Rua Pedro Parejo Rojas e Avenida Paulo Ayres.

Entre os serviços que serão realizados pela SEMA estão: Operação Cata-bagulho, Tapa Buraco, poda de árvores, pintura de guias, roçagem de mato e pequenos reparos em calçadas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também fará aplicação de veneno em bueiros para desratização.

“O Ação no Seu Bairro é um projeto do Governo Aprígio que veio para ficar. Além de deixar a zeladoria de Taboão da Serra em dia, com uma cidade agradável para todos, evitamos a disseminação de doenças e de parasitas”, explica o secretário de SEMA, Valdemar Aprígio.

Para avaliação bucal no Odontomóvel, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço de Taboão da Serra. Já para o cadastro para castração de cães e gatos, os munícipes precisam apresentar comprovante de endereço de Taboão da Serra, documento oficial com foto e CPF.