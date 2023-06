Escolas estaduais vão deixar de usar materiais plásticos e adotar produtos biodegradáveis

Por Samara Matos, na redação

A rede estadual de ensino de São Paulo vai deixar de usar copos de plástico comum e materiais de plásticos. A medida deve contemplar as 5,3 mil escolas a partir do segundo semestre deste ano. De acordo com o governo de São Paulo, somente serão usados produtos de material biodegradável. Devem ser distribuídas 400 milhões de unidades pela rede pública, em um investimento de aproximadamente R$ 19 milhões.

“Os itens serão substituídos por copos confeccionados em polipropileno biodegradável, isento de deformações, furos, bordas afiadas e sujidades”, disse em comunicado. A fabricação do produto é feita de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa).

No último dia 5, foi celebrado o 50° Dia Mundial do Meio Ambiente – data estipulada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1972, que tem como objetivo a importância de conscientizar a sociedade e todos os setores econômicos sobre o uso correto dos recursos naturais, assim como incentivar o debate sobre os impactos causados à natureza.

Ainda de acordo com o governo estadual, materiais escolares, como régua e transferidor, distribuídos pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo no início do ano letivo, também serão de material biodegradável a partir do ano que vem.