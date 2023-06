Embu das Artes ganha loja de móveis a preço de fábrica

Direto da redação

A Loja de Fábrica Leve Mobília será oficialmente inaugurada na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, dos dias 19/06 a 24/06 – ou seja – uma semana inteira de novidades, brindes e promoções especiais em móveis, para todos os clientes e amigos que visitarem o showroom localizado na Estrada do Caputera, 1049 – Embu das Artes –SP.

A Leve Mobília nasceu no final de 2022 para atender uma demanda existente no mercado na busca de móveis funcionais, com preços acessíveis, sem perder a beleza, a qualidade e a durabilidade que os clientes esperam. “São móveis econômicos e estilosos que ainda podem ser personalizados, sendo possível alterar a cor da madeira e do próprio metalon, sem contar que são móveis de alta durabilidade”, explica o fundador da empresa, Alex Rodrigues.

Durante a semana de inauguração a empresa preparou descontos de até 20% na aquisição de móveis, além de brindes aos visitantes. Para aqueles que desejarem deixar os produtos de acordo com o seu gosto, os móveis poderão ser confeccionados conforme o desejo e entregues em até 11 dias úteis. Além disso, para compras corporativas é possível parcelar em até 10x.

Comparados aos móveis tradicionais, os produtos Leve Mobília apresentam, portanto, diversas vantagens como as já citadas: economia, durabilidade e a personalização que os clientes não encontram à disposição na maioria das lojas de móveis.

“O próprio nome da empresa faz referência a esses conceitos. A palavra LEVE, em nossa marca, significa L de leveza, E de economia, V de versatilidade e E de estilo”, completa Alex.

Mesmo sem inaugurar oficialmente a loja, a Leve Mobília já atingiu com sucesso diversos clientes nos primeiros meses de operação, reunindo diversos depoimentos positivos em suas redes sociais: “Recebi com muito carinho, embalada, bem cuidada, eu adorei e vai servir muito tempo para o Davizinho”, foi o retorno da mamãe Carolyne Teixeira, que comprou uma cadeira de alimentação para bebês e fez questão de ressaltar a maneira como foi atendida.