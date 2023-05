Governo de São Paulo anuncia concurso público com 200 vagas para alunos-oficiais da PM

Por Samara Matos, na redação

O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18) o edital do concurso público com 200 vagas para aluno-oficial da Polícia Militar (PM). As inscrições começam no dia 24 de maio e vão até o dia 22 de junho, no site da Vunesp, organizadora do concurso.