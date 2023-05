GCMs de Taboão da Serra salvam bebê engasgada com leite na Base do Jardim Salete

Direto da redação

Dois Guardas Civis Municipais (GCMs) de Taboão da Serra salvaram a vida de uma bebê recém-nascida na manhã do sábado, 13/05. A criança havia engasgado com leite materno, o que fez a mãe buscar ajuda na Base Comunitária da GCM do Jardim Salete.

Chegando ao local, aos prantos, a mãe da bebê pediu auxílio aos GCMs Almir e Dutra, que estavam no plantão. Imediatamente os guardas realizaram a manobra de Heimlich e conseguiram desobstruir as vias respiratórias da criança.

A bebê foi encaminhada para o Pronto Socorro Infantil (PSI), no Jardim Santo Onofre, onde passou por consulta médica e, após exames, está bem.

“Parabenizo aos GCMs Dutra e Almir pelo profissionalismo e agilidade no atendimento prestado à bebê que estava engasgada. O desfecho dessa história poderia ter sido diferente, mas graças a conduta de vocês essa vida pode ser preservada”, afirmou o prefeito Aprígio.

A secretária de Segurança Pública, Delegada Michele Santana, colocou a GCM à disposição dos munícipes. “A Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra está sempre pronta para atender e proteger a população, seja pelo 153, em nossas Bases de Segurança ou no que for necessário. Contem com a gente”, declarou.

De acordo com o comandante da GCM Nivaldo Menocci, a Guarda Civil Municipal está preparada. “Servir e proteger, esse é o lema da GCM de Taboão da Serra, e com esse norte capacitamos nossos guardas para o atendimento de inúmeros tipos de ocorrências, o que inclui situações de emergência e salvamentos. Capacitações e atualizações sobre procedimentos fazem parte do dia a dia da nossa corporação para que os GCMs estejam sempre preparados para auxiliar os munícipes”, afirmou.