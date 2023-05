Mutirão Castra Pets acontece neste domingo (21) em Taboão da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde junto com o Centro de Controle Zoonoses (CCZ), realizará mais uma edição do Mutirão Castra Pets, para a castração de cães e gatos. A ação acontecerá no domingo, 21/05, a partir das 8h, e atenderá exclusivamente aqueles que são cadastrados no CCZ e que já estão na fila de espera.

“A causa animal é uma das prioridades da nossa gestão e estamos avançando, nesta sexta-feira, 19/05, foram iniciadas as obras da maior Clínica Veterinária Pública da região, um compromisso de campanha que até o final do ano será entregue. Enfatizo que é muito importante que os munícipes cadastrem seus animais e compareçam nesse mutirão. O nosso governo é da reconstrução, olhamos para as pessoas, mas também para os animais que fazem parte da metade da nossa sociedade. Eles precisam da nossa ajuda, o bem-estar animal tem que estar em pauta por ser um trabalho relevante e contínuo”, disse o prefeito Aprígio.

No dia agendado da castração, é necessário o responsável levar comprovante de endereço, o documento oficial com foto e o CPF. O ideal é levar o animal em uma caixa ou bolsa de transporte. Caso você não tenha uma caixa de transporte, leve o animal enrolado em um lençol ou cobertor. A indicação é que não leve o animal em uma caixa de papelão.

“Estamos realizando mais uma edição de Castra Pets na cidade. Essa ação é uma das mais importantes, com ela conseguimos abaixar o número de abandono e maus tratos no município. Pedimos para os tutores que forem escolhidos que compareçam, e se não puderem avisem com antecedência para que outros pets sejam escolhidos”, comentou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Serviço:

Mutirão Castra Pets

Domingo, 21/05, a partir das 8h

Local: Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Mais Informações: Caso seu pet não esteja cadastrado, entre em contato com o CCZ pelo (11) 4786-3287, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.